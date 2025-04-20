الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد بسبب نقص المخزون الغذائي

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد 20 أبريل 2025، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكّل خطير.

وأوضح البرنامج، أن نحو مليوني شخص غالبيتهم من النازحين يعيشون دون مصدر دخل ويعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية.

وشدد على أن المخزون الغذائي يتناقص بشكّل حاد مما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة، لافتاً إلى أن استمرار إغلاق المعابر يمنع دخول الإمدادات الغذائية إلى غزة.

وأكد، أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.

ولفت البرنامج إلى أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية ونقصًا حادًا في مقومات الحياة الأساسية.