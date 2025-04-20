معاريف: نتنياهو يرمي بالرهائن تحت عجلات الحافلة من أجل بقاءه في السلطة

فلسطين اليوم

شنت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد 20 أبريل 2025، هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية - بن كاسبيت: أن الحقيقة التي يعرفها نتنياهو جيداً هي أن الحرب على التنظيمات، وخاصة ضد حماس، هي حرب طويلة الأمد، مرهقة، ولا يمكن أن تنتهي بصورة نصر تام.

وأفادت: في الضفة الغربية لا تزال مستمرة منذ عملية 2002، وهو يعلم أن السبب الوحيد الذي يمنعه من الدخول في المرحلة الثانية من الصفقة، التي هو من وضعها ووقّع عليها، هو سموتريتش وبن غفير.

وتابعت الصحيفة: نتنياهو يرمي بالأسرى تحت عجلات الحافلة من أجل بقاءه في السلطة. هذه هي الحقيقة الوحيدة في هذه القضية.