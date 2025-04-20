الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا برام الله ويحوله لثكنة عسكرية

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، على منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن حسن عبد القادر وعائلته على مغادرة منزلهم في البلدة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

يذكر بأن مستعمرين أقاموا قبل ثلاثة أيام بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي البلدة.