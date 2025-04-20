العدوان متواصل: 4 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 20 أبريل 2025، شن غاراتها العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة الشهداء والجرحى ومزيد من الدمار في البنية التحتية.

واستشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في محيط مقبرة السوارحة، غرب النصيرات وسط قطاع غزة، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة، التي استأنفها في 18 مارس/ آذار الماضي، على قطاع غزة.

ويأتي إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على استمرار حرب الإبادة، المندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم تصاعد المطالبات في الشارع الإسرائيلي بوقف هذه الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وشهدت تل أبيب، مساء أمس السبت، تظاهرة حاشدة شارك بها الآلاف في ساحة الأسرى وسط تل أبيب تكالب بعودة المحتجزين. وكان نتنياهو قد قال، أمس السبت، إنه مصرّ على استمرار الحرب في رفض لمطالب حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، وشدد على أنّ الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها الكاملة، وفي مقدمتها "القضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان أن لا يشكل القطاع تهديداً لأمن إسرائيل".

وشهد أمس السبت مقتل أول جندي للاحتلال منذ استئناف الحرب، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة خلال معارك في شمال القطاع. وقال الجيش، في بيان مقتضب، إنّ الرقيب أول غالب النصاصرة (35 عاماً)، وهو قائد فرقة كشافة من مدينة رهط في الجنوب، قُتل خلال اشتباك شرقي مدينة غزة، دون الكشف عن تفاصيل العملية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، أمس السبت، أن مقاتليها نفذوا "كميناً مركباً" ضد قوة إسرائيلية بحي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتلهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 847 قتيلاً، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.