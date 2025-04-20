الأول منذ استئناف الحرب: مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح خطيرة بغزة

فلسطين اليوم

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 20 أبريل 2025، بمقتل جندي "قصاص أثر" في معارك شمال غزة، كما أصيبت ضابطة وجنديين بجروح خطيرة.

وقصاص الأثر غالب النصاصرة، يُعد أول جندي من الجيش يُقتل منذ استئناف القتال في قطاع غزة قبل نحو شهر.



وفي نفس الحادثة التي قُتل فيها، أُصيب اثنان آخران من قصاصي الأثر التابعين للواء الشمالي بجروح خطيرة.



كما أُصيبت ثلاث مجندات من وحدة الاستطلاع القتالي، بينهن ضابطة ومسعفة قتالية، بجروح خطيرة.

ونقل الإعلام العبري عن الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكير: أن "قائدة السرية في الجيش التي أصيبت بجروح خطيرة في قطاع غزة يوم أمس كانت أصيبت أيضاً خلال معارك 7 أكتوبر".

وحسب القناة 12 العبرية، فالمجندتان اللتان أُصيبتا أمس في شمال قطاع غزة ترقدان في مستشفى بيلينسون بحالة خطيرة لكن مستقرة، وكلتاهما تحت التخدير وتخضعان للتنفس الاصطناعي، ومن المتوقع أن تخضع إحداهما قريبًا لعملية جراحية إضافية".



