اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي ،فجر اليوم الأحد 20 أبريل 2025، عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة بالصفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها.

وافادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل كلا من راني حسام طه، و حبيب توفيق ابو حسين، من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية منطقة صافا شمال بيت أمر واعتقلت الفتى عمرو بسام محمود الطيط 16 عاماً.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسين قعدان وعماد حمدان من بلدة عرابة جنوب المدينة.