المجلس الوطني يدعو لوقف جرائم الاحتلال والتدخل العاجل لكسر الحصار عن قطاع غزة

فلسطين اليوم

وجّهت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم السبت، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي وهيئاته الأممية والإنسانية، والبرلمانات الدولية والقارية، للتدخل الفوري لكسر الحصار “الظالم والمميت” المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، والذي حوّل حياة أكثر من مليوني فلسطيني إلى “جحيم لا يُطاق”، على حد وصف البيان.

وقال المجلس في بيانه، إن ما يجري في غزة “إبادة جماعية لا يتصورها عقل إنسان”، مشيرًا إلى تفشي الجوع وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والرضّع، وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى استشهاد العديد من الأطفال نتيجة الجوع أو الجفاف، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

وأدان المجلس التصعيد العسكري غير المسبوق الذي تشهده غزة، والمتمثل في القصف العشوائي المتكرر لمخيمات النزوح والمرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية وخيام النازحين، باستخدام صواريخ وقذائف محرمة دوليًا. وأكد أن هذه الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين، وأحرقت أجسادهم في مشاهد وصفها البيان بأنها “تفطر القلوب وتمثل أبشع صور الجرائم بحق الإنسانية”.

وحمل المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه “الجرائم الوحشية”، كما حمّل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في مجلس الأمن المسؤولية عن “تجاهل الكارثة الجارية في غزة، وترك الفلسطينيين يواجهون سياسة تطهير عرقي ممنهجة منذ أكثر من 18 شهرًا”، تهدف إلى إجبارهم على الاستسلام أو الرحيل.

ودعا المجلس المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل من أجل وقف المجازر الجارية، وكسر الحصار، وتوفير ممرات آمنة لإيصال الغذاء والدواء والماء، وإنقاذ ما تبقى من سكان قطاع غزة.