قطر: التهديد بتفجير الأقصى خطير وينذر بتوسيع دائرة العنف

فلسطين اليوم

اعتبرت دولة قطر أن التحريض الذي تمارسه جماعات استعمارية يمينية إسرائيلية لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه، يشكل “تحريضًا خطيرًا يُنذر باتساع دائرة العنف في المنطقة”، خاصة في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، تعليقًا على تداول منصات ومواقع عبرية متطرفة مقطعًا مصورًا جرى إنتاجه بتقنية الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “العام القادم في القدس”، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وأدانت الخارجية القطرية بشدة هذه المخططات، التي وصفتها بـ”الخطيرة والمستفزة”، معتبرة أن نشر هذا النوع من المحتوى التحريضي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار، وانتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى “ردع الاحتلال بشكل عاجل”، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة على “موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني”، والمتمثل في دعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.