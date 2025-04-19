قوات الاحتلال تقتحم حارس غرب سلفيت

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية حارس الواقعة غرب محافظة سلفيت، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش في عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “السناسل” في القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أثار حالة من الهلع في صفوف الأهالي، لا سيما بين النساء والأطفال، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن الجنود داهموا عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها خلال عمليات التفتيش، قبل أن ينسحبوا من المنطقة لاحقًا دون تنفيذ اعتقالات.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة من الممارسات التصعيدية التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في بلدات وقرى الضفة الغربية، في إطار سياسة الضغط والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.