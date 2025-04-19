مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون، مساء اليوم السبت، على إحراق محاصيل زراعية في تجمع واد الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب محافظة الخليل، في اعتداء جديد يطال أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في تصريح صحفي، إن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح، وتحت حماية جنود الاحتلال، أضرموا النار في أكثر من نصف دونم مزروع بمحاصيل القمح والشعير، تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران. وأضاف أن النيران امتدت لتطال معدات وأخشابًا في منزل قيد الإنشاء قرب موقع الحريق.

وفي اعتداء منفصل، احتجز مستوطنون مسلحون قطيع أغنام يعود للمواطن عيسى الحمامدة، قرب خربة التبان في مسافر يطا، محاولين سرقته بزعم أن ملكيته تعود لهم، قبل أن يتدخل المواطنون لمنعهم.

وتشهد مناطق جنوب الخليل، لا سيما مسافر يطا، تصعيدًا متواصلًا في اعتداءات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، ضمن محاولات متكررة لتهجير السكان ومصادرة أراضيهم.