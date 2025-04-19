إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما أقدم مستوطنون على اختطاف ثلاثة أطفال في حي الضباط غربي البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا أُصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة. وأضافت الجمعية أن طواقمها عملت على نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى توتر واسع في صفوف المواطنين.

وفي حادثة منفصلة، اختطف مستوطنون ثلاثة أطفال من حي الضباط غرب بيت فوريك، قبل أن يتدخل أهالي البلدة ويعثروا عليهم بعد نحو ساعة، وهم مقيدون إلى أشجار الزيتون، في مشهد أثار صدمة وغضبًا واسعًا في البلدة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد مستمر لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وسط مطالبات محلية ودولية بوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.