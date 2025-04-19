أربعة شهداء في قصف الاحتلال بيت حانون والزوايدة

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أُصيب مواطن آخر بجروح في استهداف جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين على الفور.

وفي وقت متزامن، قصفت طائرة مسيّرة أخرى مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد اثنين آخرين.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استهدف الاحتلال منزلاً سكنياً في منطقة معن، قرب شارع الصعيدي، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح متفاوتة.

وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعانيها السكان، وسط تدمير واسع للبنية التحتية ومنازل المدنيين، وارتفاع متواصل في أعداد الشهداء والجرحى.