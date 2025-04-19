التعاون الإسلامي تدين استمرار الابادة الجماعية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

فلسطين اليوم

دانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء السبت، ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة، إلى جانب العدوان المتصاعد على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن استمرار هذه الجرائم يشكل “وصمة عار في جبين الإنسانية”، ويمثل خرقًا فاضحًا لكافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، داعية إلى ضرورة وقف العدوان فورًا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، حذّرت المنظمة مجددًا من تصاعد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل جماعات المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال، مشددة على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين.

كما دعت المنظمة إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة، لا سيما في المسجد الأقصى، ووقف جميع الممارسات التي من شأنها تقويض هذا الوضع أو إشعال صراع ديني في المنطقة.

وفي ختام بيانها، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون أية عوائق.