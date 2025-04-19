3 شهداء بقصف الاحتلال بيت حانون وخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بقصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وقالت مصادر محلية: "طائرة مسيّرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين بجروح".

وأضافت المصادر: "طائرة مسيرة قصفت أرض تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن آخر في قصف الاحتلال مخيم خان يونس."

وفي الإطار، أفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ارتفع إلى 44 شهيدا، جراء الغارات التي طالت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.