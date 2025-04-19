اليمن: أسقطنا طائرة أمريكية من نوع "MQ_9" في صنعاء

فلسطين اليوم

أكد القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت 19-4-2025، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية معادية نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وقالت القوات المسلحة اليمنية: "عملية إسقاط الطائرة الأمريكية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأوضحت أن الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري".

وأضافت القوات المسلحة: "ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة".

وشددت على أن استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني.

وتابعت: "استمرار الغارات واستهداف المواطنين لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني".

وأردفت القوات اليمنية: "مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".