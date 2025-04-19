أبو عبيدة: مصير الأسير عيدان الكسندر لا زال مجهولاً

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت 19-4-2025، انتشال جثمان أحد المكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي عيدان الكسندر.

وقال أبو عبيدة في تغريدات له: "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفاً بتأمين الأسير عيدان الكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولاً".

وأضاف: "نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وأوضح أبو عبيدة أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم