الإعلام العبري: معارك ضارية مع المقاومة بشمال غزة

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 19-4-2025، بوقوع معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال وسائل إعلام عبرية: "معارك ضارية بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة". بحسب قولها.

وأضافت: سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال قطاع". على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت 19-4-2025، عن أن عدد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب على غزة وصل 140 ألف "إسرائيلي".

وقالت المصادر العبرية ذاتها: "عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض تدعو لوقف الحرب على غزة يصل إلى قرابة 140 ألفاً".