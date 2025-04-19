فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 19-4-2025، بمقتل ضابط إسرائيلي وأصيب 5 آخرين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في قطاع غزة.

وقال حدشوت حموت العبري: "مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة". على حد قوله.

وكان سابقاً قال موقع حدشوت للو تسنزورا العبري: "إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة ومروحيات إسرائيلية تخلي مصابين من الجيش إلى المستشفيات.

وأضاف الموقع العبري: "حدث أمني خطير - دبابة تعرضت لتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة ثم تم استهدافها بصاروخ موجه - ومروحيات الوحدة 669 تقوم بعمليات إخلاء - هناك مقاتل حالته حرجة جدا". بحسب قولها.

ومن جانبها قالت مصادر عبرية : "هبوط طائرتين مروحيات في مستشفى بلينسون وتل هشومير".