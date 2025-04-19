شهيدان بقصف إسرائيلي شرقي دير البلح

فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان، اليوم السبت 19-4-2025، بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان بقصف مسيرة إسرائيلية لمواطنين في شارع مطاحن السلام شرقي مدينة دير البلح".

وكان استُشهد 5 مواطنين وأصيب لآخرون، اليوم السبت 19-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خانيونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية: "وصول 5 شهداء وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني بمواصي خانيونس".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 19-4-2025، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدا، و116,724 مصابا.