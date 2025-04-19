مركز حقوقي: أعداد المفقودين تتزايد تحت ركام المنازل بغزة

فلسطين اليوم

أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، اليوم السبت 19-4-2025، أن الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي تسببت في دمار واسع ودفن جثث الضحايا تحت الركام، دون وجود إمكانيات مناسبة للبحث والانتشال.

وقال المركز في تصريح له: "نتابع يوميًا تزايد أعداد المفقودين، خاصة من الأطفال، تحت ركام منازل استُهدفت بالقصف الإسرائيلي".

وأضاف: "استمرار الحصار وتقييد دخول المعدات الثقيلة والفرق المختصة يزيد من تفاقم الكارثة".

وتابع المركز: "هذا الوضع الحرج يتطلب تدابير دولية فعّالة لإجبار "إسرائيل" على الكشف عن مصير المفقودين أو تسهيل الوصول لهم".

وأوضح أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر أغلقت ملفات 4,000 حالة من المفقودين فقط، بينما ما زالت آلاف الحالات الأخرى مفتوحة".

وبين المركز الفلسطيني للمفقودين أن صمت المجتمع الدولي وتخاذل المؤسسات الإنسانية ذات الصلة قد يدخل في دائرة التواطؤ.

وقال: "يونيسف" و"الصليب الأحمر" مطالبتان بتحمّل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية في هذا الملف".

وأضاف المركز: "عملية إنسانية دولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى بهدف الوصول الآمن لمناطق القصف، وانتشال الجثث، وتقديم الدعم الفني للفرق المحلية".