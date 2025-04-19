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مستوطنون يستولون على معدات وشاحنات شرق نابلس
استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 19-4-2025، على معدات وثلاث شاحنات خلال عملها في مد خط كهرباء في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة المحتلة.
وقال نائب رئيس مجلس قروي بيت دجن توفيق حج محمد: "إن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا الطواقم التي كانت تعمل بمد خط كهرباء شرقي القرية".
وأضاف حج محمد: "المستوطنون استولوا على شاحنات لنقل الباطون والكهرباء، واندلعت على إثرها مواجهات مع الأهالي".