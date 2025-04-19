الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 51,157 شهيداً

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 19-4-2025، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدا، و116,724 مصابا.

وقالت الصحة في تصريح لها: "بأن من بين الحصيلة 1,783 شهيدا، و4,683 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي".

وأضافت: "إن 92 شهيدا، و219 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية".

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.