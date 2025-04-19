143 قتيلاً ومفقودون بحريق هائل في الكونغو

فلسطين اليوم

لقي 143 شخصا، على الأقل، حتفهم وفُقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب بنهر الكونغو شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وقالت النائبة جوزفين باسيفيك لوكومو: "عُثِر على مجموعة أولى من 131 جثة، يوم الأربعاء (الماضي)، وانتُشلت 12 جثة أخرى، يومي الخميس والجمعة".

من جهته، قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي، معلومات عن الحصيلة الموقتة للضحايا، التي بلغت 145 قتيلا.