عائلات المحتجزين تنظم مظاهرات في "تل أبيب" والقدس للمطالبة بعودة أبنائهم

الساعة 09:35 ص|19 ابريل 2025
عائلات المحتجزين.jpeg
عائلات المحتجزين.jpeg

فلسطين اليوم

دعت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة، اليوم السبت 19 إبريل 2025، للمشاركة بمظاهرات حاشدة في "تل أبيب" والقدس وعشرات المواقع مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها ستدعو المسؤولين "الإسرائيليين" إلى إعادة الأسرى قبل كل شيء والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وأضافت: "الإسرائيليون" يريدون إعادة الأسرى من غزة وهو أمر فوق السياسة وكل الخلافات".

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