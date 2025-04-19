مليونا شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع في غزة

فلسطين اليوم

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم السبت 19 إبريل 2025، بتجديد وقف إطلاق النار في غزة، ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر بما يسمح بدخول المساعدات بشكل مستمر.

ولفتت "الأونروا" إلى أن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون في قطاع غزة ويتعرضون للقصف والتجويع.

وأوضحت، أن إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر قطاع غزة بعد أن منعت "إسرائيل" دخولها منذ 7 أسابيع.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ومنذ مطلع شهر مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت "إسرائيل أكثر 1700 فلسطيني وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.