44 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، من جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 44 مواطناً إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

يشار إلى أن عدد الشهداء والمفقودين جراء استمرار العدوان على غزة تجاوز 62 ألفًا، بينهم 51,065 شهيدًا تم تسجيلهم في المستشفيات، وأكثر من 11 ألف مفقود ما بين شهداء لم تُنتشل جثامينهم أو مصيرهم لا يزال مجهولًا.