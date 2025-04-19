هل قررت "إسرائيل" توسيع العملية العسكرية في غزة؟

فلسطين اليوم

تحدثت قناة عبرية، اليوم السبت 19 إبريل 2025، عن آخر مستجدات وتطورات العملية العسكرية الإسرائيلية، بعد استئناف الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة "13" العبرية، إن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" ترى أن الوقت غير مناسب لإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة خشية إلحاق ضرر بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على القطاع.

من جهتهم، طالب أهلي الأسرى المحتجزين في غزة، بعودتهم جميعًا حتى لو بـ "ثمن" إنهاء الحرب.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه منذ انهيار الاتفاق السابق، وحتى هذه اللحظة، لم تُطرح أي مبادرة إسرائيلية لإعادة الجميع مقابل إنهاء الحرب.

ومنذ مطلع شهر مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت "إسرائيل أكثر 1700 فلسطيني وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.