الإبادة مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف "إسرائيلي على غزة وخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين استشهدوا، وجرح العشرات، جراء استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غرب خانيونس.

كما استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفتاة، وأصيب آخرون، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها.

وأكد شهود عيان، استشهاد مواطن، وإصابة 20 آخرين، بينهم 15 طفلًا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخانيونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.

وتجاوز عدد الشهداء والمفقودين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، 62 ألفًا، بينهم 51,065 شهيدًا تم تسجيلهم في المستشفيات، وأكثر من 11 ألف مفقود ما بين شهداء لم تُنتشل جثامينهم أو مصيرهم لا يزال مجهولًا.