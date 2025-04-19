ارتفاع عدد أطفال غزة المصابين بسوء التغذية جراء استمرار الحصار

فلسطين اليوم

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم السبت 19 ابريل 2025، من تدهور خطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة، إذ ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية.

وبحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية إلى 3600 طفل، مقارنة بـ2000 طفل فقط خلال الشهر الماضي.

ويأتي هذا التفاقم في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع منذ الثاني من آذار الماضي، والذي أوقف دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، حيث تواجه الأمهات والأطفال في غزة معاناة يومية نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، فيما تعاني الأسر النازحة في مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس، من النقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة، الأمر الذي أدى انتشار الأمراض بين الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم "أوتشا" في غزة أولغا تشيريفكو، إن الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة سوء التغذية ليست كافية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر وتحسين ظروف الحياة لتوفير الغذاء المناسب للسكان.

وحذرت تشيريفكو من أن استمرار إغلاق المعابر للأسبوع السابع على التوالي يزيد من تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، ويهدد بانهيار الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن الوضع أصبح ملحًا للغاية، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب كارثة إنسانية أكبر.