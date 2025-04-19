طقس فلسطين.. أجواء غائمة جزئياً

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت 19 ابريل 2025، غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .