مسؤول "إسرائيلي": المفاوضات مستمرة رغم رفض "حماس" اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

قال مسؤول "إسرائيلي" رفيع، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس ستتواصل، رغم إعلان الحركة رفضها للمقترح الإسرائيلي الأخير، مؤكداً في الوقت ذاته أن “إسرائيل” تستعد لتكثيف ضغوطها على مختلف الأصعدة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة جيروزالم بوست العبرية، أن تل أبيب ماضية في جهودها التفاوضية، لكنها ستواصل بالتوازي الضغط العسكري والدبلوماسي من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في غزة.

وفي تصريحات أخرى أدلى بها لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، شدد المسؤول ذاته على أن “إسرائيل” لن تقبل إنهاء الحرب وفقاً لشروط تضعها حماس، حتى وإن حظيت بضمانات دولية، مضيفاً: “لا يمكن رسم مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس عسكرياً وككيان مدني حاكم”.

وأشار إلى أن حكومته لم تتلق حتى الآن بياناً رسمياً من الوسطاء الدوليين يفيد برفض حماس للمقترح الإسرائيلي، لكنه أكد أن الموقف الرسمي لتل أبيب يقوم على رفض أي اتفاق يمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها من جديد.