13 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

شهدت الضفة الغربية المحتلة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تصعيداً ملحوظاً في عمليات المقاومة الفلسطينية، حيث نُفذ 13 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شملت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" في بيان صحفي صدر مساء الجمعة، بأن العمليات تأتي ضمن سياق معركة "طوفان الأقصى"، التي تتواصل فيها أعمال المقاومة بوتيرة متصاعدة في مختلف مناطق الضفة.

ووثق المركز تنفيذ ثلاث عمليات تفجير لعبوات ناسفة، بالإضافة إلى عملية تصدٍ لهجوم من المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات ورشق بالحجارة في تسع نقاط متفرقة من الضفة الغربية.

وفي التفاصيل الميدانية، فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في بلدة اليامون غرب جنين، وبلدة عرابة جنوب غرب المدينة، بالإضافة إلى محور واد السيلة الحارثية. كما اندلعت مواجهات في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة المجاورة.

وشهدت قرية أوصرين جنوب شرق نابلس تصدياً شعبيًا لاعتداءات المستوطنين، تلاه اندلاع مواجهات في بلدة بورين جنوب المدينة. وامتدت المواجهات كذلك إلى بلدتي تقوع والخضر بمحافظة بيت لحم.

يُشار إلى أن مركز "معطى" كان قد وثّق في تقرير سابق نُشر اليوم، 91 عملاً مقاوماً نُفذت خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، في مؤشر واضح على تصاعد المقاومة الشعبية والمسلحة في وجه الاحتلال.