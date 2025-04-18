إصابات في اعتداء للمستوطنين قرب سلفيت

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الجمعة، في اعتداء نفذه مستوطنون على مواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية في بلدة بديا غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن المواطن أحمد صرصور من قرية سرطة، والشقيقين صقر وعبد الرحيم الأقرع من بلدة بديا، تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين في منطقة خلة حسان شمال البلدة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

ووفق الشهود، فإن المواطن صرصور نُقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز الشقيقين الأقرع ونقلهما إلى معسكر مستوطنة "ياكير" المقامة على أراضي المواطنين.

ويقتحم المستوطنون منطقة خلة حسان بشكل متكرر، ويعتدون على أصحابها للاستيلاء على أراضيهم من خلال وضع كرفانات بهدف فرض واقع جديد على الأرض.