بالصواريخ وقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف مواقع الاحتلال برفح

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد لعمليات استهداف نفذها مجاهدوها ضد قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره، استهداف السرايا مواقع لجيش الاحتلال في محور موراج جنوب رفح باستخدام قذائف هاون وصواريخ من طراز (107)، بالإضافة إلى تمركزات لجنود وآليات إسرائيلية.

كما وثق الفيديو استهداف مقر قيادة آخر في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح.

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام في قطاع غزة عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، فضلا عن قصف المستوطنات المحاذية ردا على استمرار المجازر بحق المدنيين.