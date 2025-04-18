المسلحة اليمنية: استهدفنا "بن غوريون" وحاملتي طائرات أميركيتين

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، ظهر اليوم الجمعة تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون

وأضاف سريع في بيان للمسلحة اليمنية،"نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية من نوع MQ_9".

كما أعلن عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية استهدفت هدفا عسكريا بمحيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار.

وشدد العميد يحيى سريع على أن " العدو لن يجني من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة".

وأضاف أن تصعيد العدوان لن يحقق أي نجاح، وأن اليمن لن يتراجع عن عملياته العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويُرفع الحصار عنها.

وليلة أمس، أغارت الطائرات الأميركية على مدينة الحديدة اليمنية، مستهدفةً ميناء رأس عيسى النفطي، قبل أن تعاود استهدافه، مرةً ثانية، تزامناً مع عمليات إخماد الحرائق وانتشال الضحايا، ما أسفر عن استشهاد 78 يمنيا واصابة 171 آخرين.