"أونروا": الحصار الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الأونروا، اليوم الجمعة، أن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ نحو 7 أسابيع، هو الأشد منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة حول الوضع الراهن في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف.

وقالت الوكالة، إن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحصار المستمر الذي يفرضه الاحتلال منذ نحو 7 أسابيع، أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت أنه نتيجة للحصار، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية في غزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد بسرعة.

وأشارت إلى أن العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم بسبب قصف الاحتلال منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي