"الأوقاف" تفتح أبوابها اليوم لإنجاز معاملات الحجاج

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فتح أبوابها ظهر اليوم الجمعة، لتسهيل إنجاز معاملات الحجاج الذين استكملوا تسجيلهم وسددوا الرسوم المطلوبة بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع إنجاز معاملات الحج تمهيدًا لاستكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية لموسم الحج القادم.

وأفاد البيان أن الوزارة ستستقبل حجاج القدس، في مقر وزارة الأوقاف لإنهاء معاملات استصدار جوازات السفر المؤقتة، على أن يُتابَع إصدار الجوازات لاحقًا لدى وزارة الداخلية.

ودعت حجاج الضفة الغربية، للتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات في رام الله – عين منجد، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من أجل استخراج أو تجديد جوازات السفر، وتسليمها لاحقًا إلى وزارة الأوقاف.

كما دعت الوزارة الحجاج المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لضمان إنجاز معاملاتهم بسلاسة، مؤكدة حرصها على توفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.