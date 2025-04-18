اضطرابات داخلية في "مايكروسوفت" لدعمها "إسرائيل" بغزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الاضطرابات الداخلية في شركة "مايكروسوفت" تتزايد بسبب استخدام "إسرائيل" المكثف لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في حربها على قطاع غزة.

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ موظفي مايكروسوفت قاطعوا للمرة الثانية خلال الشهر الماضي كبار المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتحدثون في فعالية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة في 4 نيسان/أبريل، احتجاجاً على دور الشركة في الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.

وبحسب الصحيفة، سبق فعالية نيسان/أبريل تجمع حاشد في الخارج، ضمّ أيضاً موظفين حاليين وسابقين في عملاق التكنولوجيا.

وعلّق المتظاهرون لافتة على جدار القاعة كُتب عليها: "مايكروسوفت تُمكّن من الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى استخدام "إسرائيل" المكثف لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تقدمها الشركة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ "قابل الطلب المتزايد من قِبل الجيش الإسرائيلي على القنابل حاجته إلى وصول أكبر إلى خدمات الحوسبة السحابية".

وسبق أن قاطعت الموظفتان ابتهال أبو سعد وفانيا أجراوال المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، وطُردتا من العمل في غضون أيام.

وتعرض رئيس مايكروسوفت براد سميث والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر للهجوم في القاعة الكبرى في سياتل في 20 آذار/مارس من قِبل موظف حالي وسابق.