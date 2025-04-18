62 ألف شهيد ومفقود في اليوم الـ560 من العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن عدد الشهداء والمفقودين تجاوز 62 ألفًا، بينهم 51,065 شهيدًا تم تسجيلهم في المستشفيات، وأكثر من 11 ألف مفقود ما بين شهداء لم تُنتشل جثامينهم أو مصيرهم لا يزال مجهولًا.

جاء ذلك في تقرير إحصائي شامل رصد حجم الكارثة الإنسانية والخسائر الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ560 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح التقرير، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة، منها 11,859 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، وأباد بالكامل 2,172 عائلة بمجموع يفوق 6,180 شهيدًا، إضافة إلى 5,070 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد فقط، بعد استشهاد ما يزيد عن 9,280 من أفرادها.

وبحسب التقرير، ارتقى خلال الحرب أكثر من 18 ألف طفل، من بينهم 892 طفلًا لم يبلغوا عامهم الأول، و281 رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب.

كما استشهد أكثر من 12,400 امرأة، في وقت تجاوز فيه عدد المصابين 116,500 جريح، بينهم 4,700 حالة بتر، يشكل الأطفال ما نسبته 18% منها.

وأشار المكتب إلى استشهاد 1,402 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و211 صحفيًا، فيما استُهدف 748 عنصرًا من فرق تأمين المساعدات في 157 هجومًا مباشرًا، فيما استُخرج 529 جثمانًا من سبع مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

وأظهر التقرير تدهورًا كارثيًا في الأوضاع الصحية، حيث أصيب 2.13 مليون شخص بأمراض معدية بسبب النزوح القسري، و71,338 حالة بعدوى التهاب الكبد الوبائي.

وأكد التقرير وجود 60,000 سيدة حامل مهددة بسبب انعدام الرعاية الصحية، و22,000 مريض ينتظرون العلاج في الخارج وسط استمرار منع الاحتلال لسفرهم.

ووثق التقرير تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، إذ دمّر الاحتلال نحو 165 ألف وحدة سكنية كليًا، و115 ألفًا بشكل بالغ، و200 ألف جزئيًا، إضافة إلى تدمير 828 مسجدًا و3 كنائس، و224 مقرًا حكوميًا، و206 موقعًا أثريًا وتراثيًا.

وعلى صعيد القطاع التعليمي، استشهد 13 ألف طالب وطالبة و800 معلم وموظف تربوي، ودُمرت 506 مؤسسات تعليمية بين كلي وجزئي، فيما حُرم 785 ألف طالب من التعليم.

أما القطاع الصحي، شهد تدمير 38 مستشفى و81 مركزًا صحيًا، إضافة إلى استهداف 144 سيارة إسعاف، و54 مركبة دفاع مدني، فيما تجاوزت خسائر الحرب المباشرة 42 مليار دولار، وسط دمار يطال أكثر من 88% من مساحة القطاع.

وحذر المكتب الإعلامي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة استمرار الحصار، ومنع إدخال الوقود والدواء والغذاء، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.