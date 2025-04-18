عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

فلسطين اليوم

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم جنود الاحتلال صحن قبة الصخرة تزامناً مع خطبة الجمعة، فيما عرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والمسيحيين إلى كنيسة القيامة.

وأدى المرابطون المبعدون عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين بعد أن أبعدهم الاحتلال عن المسجد.

وتوافد الفلسطينيون، صباح اليوم، من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية، إلى المسجد الأقصى المبارك لصلاة الجمعة في باحاته.

وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة، أنه لا يجوز للمسلمين شرعا التفريط بالمسجد الأقصى، مشدداً أن التمسك به فرض على الأمة الإسلامية؛ لأنه يمثل العقيدة والشريعة والدين، "وثبت الحكم الشرعي بأنه يحرم التفريط فيه أو جزء منه بالتنازل أو الغفلة أو التخاذل".

وذكَّر المسلمين بمسؤوليتهم في حماية المسجد المبارك من عبث العابثين وشعارات المعتدين، ورعايته وحمايته وصيانته.