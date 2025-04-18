القسام تفجر نفقا بخانيونس وتوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تفجير نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة، أول أمس الأربعاء، وايقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب، إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية قرب عين نفق مفخخة، حيث تم تفجيرها بعدد من العبوات الناسفة فور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل.

وأكدت أن هذه العملية أسفرت عن وقوع قوة جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وتمت عصر الأربعاء في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي بيان آخر منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف 3 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وعبوة برميلية أمس الخميس في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.