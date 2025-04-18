غزة.. 7 شهداء أشلاء وإصابات بقصف الاحتلال لخيمة في حي الزيتون

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية، خيمة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين وتحولهم إلى أشلاء، من جراء قصف بصاروخ استطلاع لخيمة تؤوي نازحين لعائلة السنداوي، بالقرب من مسجد بدر في حي الزيتون شرق غزة.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.