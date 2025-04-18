47 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد 47 مواطناً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.