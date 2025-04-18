"الدفاع المدني": سنتوقف عن الاستجابة للتدخلات الإنسانية لعدم توفر الوقود

فلسطين اليوم

حذّر جهاز الدفاع المدني، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، من أن بعض مركباته في محافظات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل؛ لعدم توفر الوقود اللازم للعمل.

وأكد الدفاع المدني في تصريح صحفي، أن طواقمه لن تستطيع خلال أيام قليلة من الاستجابة للتدخلات الإنسانية في حال استمر منع ادخال الوقود إلى قطاع غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وطالب، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الوقود الكافية للمنظمات الدولية الإغاثية، والتي بدورها تزود أجهزة الخدمات الإنسانية باحتياجها من الوقود.