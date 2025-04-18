200 ألف مريض في غزة حياتهم مُهددة بالخطر

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة د. خليل الدقران، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، أن المنظومة الصحية في القطاع تعاني نقصًا حادًا في الأدوية، مضيفاً: "لدينا 200 ألف مريض بأمراض مزمنة حياتهم مهددة بالخطر، بسبب استمرار إغلاق معابر غزة منع سفرهم للعلاج في الخارج، فضلاً عن النقص الكبير في الأدوية اللازمة لعلاجهم.

وأشار الدقران في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية، إلى أن استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر يهدد بتوقف عمل المستشفيات، مشدداً على أن الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكّل ممنهج.

وقال: "هناك هجمة شرسة على الأطفال سواء بالاستهداف المباشر أو بحرمانهم من الأدوية".

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.