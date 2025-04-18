حماس تُدين العدوان الأمريكي على اليمن وتعليق "الغذاء العالمي" المساعدات للمناطق المستهدفة

فلسطين اليوم

أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، بأشد العبارات العدوان الجوي الأمريكي الإجرامي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين بينهم مسعفون وعاملون في الميناء.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إن العدوان الغاشم يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ويؤكد استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة".

ولفتت إلى أن العدوان الأمريكي على الشعب اليمني يُعدّ امتدادًا لحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وللعدوان الأمريكي الصهيوني المشترك على شعوب أمتنا.

كما أدانت، بشدة إقدام برنامج الأغذية العالمي على تعليق شحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.

كما أدانت الصمت الدولي إزاء العدوان على الشعب اليمني الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، مثمنة عاليًا مواقفه الشجاعة والداعمة لقضية فلسطين ومواقف إخوان الصدق "أنصار الله" في دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة وتأكيدهم على مواصلة إسناد شعبنا حتى وقف العدوان الصهيوني على القطاع.

وعبرت عن تقديرنا لصمود الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة العدوان الأمريكي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا العدوان السافر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع بالدفاع عن أرضه وسيادته.