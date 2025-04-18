إدارة ترامب تأمر بفحص حسابات مواقع التواصل لأي غزي يريد الدخول لأمريكا

فلسطين اليوم

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، بإجراء فحص لحسابات منصات التواصل الاجتماعي لكل شخص قطاع غزة قدّم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت القناة "14" العبرية: "أمرت إدارة ترامب، بإجراء فحص لحسابات التواصل الاجتماعي لكل شخص قدّم طلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وزار قطاع غزة منذ يناير 2007، وذلك بهدف رصد أي تصريحات أو منشورات قد تدل على أن مقدم الطلب يشكل خطرًا أمنيًا قوميًا على الولايات المتحدة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.