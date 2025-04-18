مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً جديداً جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا قمة جبل العرمة وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي عراق بورين جبران قادوس، إن جرافات المستوطنين تواصل شق طريق استيطاني في أراضي المواطنين.

وأضاف أن الأراضي التي تجري فيها أعمال التجريف، هي في محيط مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين، وتواصل أعمال التجريف يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.