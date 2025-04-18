مسؤول "إسرائيلي": رفض حماس للمقترح سيضر بها وستشعر بالنتائج خلال أيام

فلسطين اليوم

قال مسؤول أمني "إسرائيلي" اليوم السبت 18 ابريل 2025، إنهم أعدوا العدة والخطة لاحتمال الرد السلبي لحماس على مقترح صفقة جزئية في قطاع غزة.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن المسؤول "الإسرائيلي قوله: ": "هذا الرفض سيضر بحماس وكبار مسؤوليها، وسيزداد الضغط العسكري جوًا وبحرًا وبرًا".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي سيسيطر على المزيد من المناطق في قطاع غزة. لقد أعددنا العدة لاحتمال أن تكون الإجابة سلبية، والخطط جاهزة. إنه ليس تهديدًا، وسوف يشعرون بالنتائج في الأيام المقبلة".

أمس، أكدت حركة حماس، استعدادها للبدء فوراً بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لديها مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار، رافضة إبرام صفقة جزئية لوقف النار.

وتسلمت حركة "حماس" مؤخرًا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة، إلى جانب إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

ويشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة، وهو شرط أساسي في المقترح الإسرائيلي الذي يختلف تمامًا عن المبادرة المصرية.