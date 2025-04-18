"هآرتس" لـ "زامير": أين ستخفي وجهك من العائلات حين يعود الجنود قتلى من غزة

فلسطين اليوم

وجّهت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، رسالة حادة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ايال زامير، بشأن مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال أثناء عدوانهم على غزة.

وقالت "هآرتس" لرئيس الأركان: "أين ستخفي وجهك من العائلات حين يعود الجنود قتلى من غزة؟".

ولفتت إلى أن إنهاء الحرب في قطاع غزة أمر جيد لـ "إسرائيل"، وهي ستدفع الثمن المؤلم إذا صممت على استئناف القتال.

وشددت على أن الحرب في غزة هي الأكثر فشلاً في تاريخ "إسرائيل" مضيفة: "لقد حاولوا تسميتها (السيوف الحديدية)، ونتنياهو دفع بقوة لتسميتها (حرب النهضة)، ولكن هذه الحرب ستذكر كـ "حرب 7 أكتوبر"، على اسم يومها الأول، الذي تعرضت فيه إسرائيل للهزيمة العسكرية الأكبر والأكثر إهانة في تاريخها.

وتابعت: "هذه حرب لا إجماع حولها، ولا يوجد جنود بما فيه الكفاية".